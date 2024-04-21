İsrail güçlerinden Batı Şeria'da "görülmemiş boyutta" baskın: 14 Filistinli öldürüldü

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya yönelik abluka ve saldırılar sürerken, en az 14 Filistinli İsrail'in son baskınında öldürüldü.

İsrail güçleri, cuma günü erken saatlerde Tulkarm kenti yakınlarındaki Nur Şems mülteci kampı bölgesinde uzun süreli bir baskın başlattı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Filistinli yetkililer, dün sona eren baskına ilişkin ayrıntıları anlattı.

Baskında yaralanan kişileri almaya giden bir ambulans şoförünün de yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

İsrail askeri araçlarının yığınak yaptığı ve silah seslerinin duyulduğu bölgede, en az üç insansız hava aracının dolaştığı bildirildi.

Nur Şems mülteci kampında, 1948'te İsrail devletinin kurulmasıyla sonuçlanan Nekbe'den (Felaket) kurtulan Filistinlilerin ve onların torunlarının yaşadığı biliniyor.

SON AYLARDAKİ EN AĞIR KAYIP

Filistinli sağlık yetkilileri, 14 Filistinlinin öldürüldüğü baskının, Batı Şeria'da aylardır yaşanan en ağır kayıplı saldırı olduğunu kaydetti.

30'dan fazla Filistinli de saldırıda yaralanırken, İsrail güçleri Ramallah ve El Halil'de sekiz kişiyi gözaltına aldı.

Öldürülen Filistinlinin cansız bedenleri hastanelere götürülürken, ilk yardım ekiplerinin cenazeleri almak ya da yaralılara yardım etmek için içeri girmelerine izin verilmediği bildirildi.

Filistinliler, bu baskının daha önce görülmemiş boyutta olduğunu belirtti.

El Cezire, bölgedeki insanların, bunun 2000'li yılların başındaki ikinci Filistin intifadası sırasında İsrail'in yaptığı baskınlardan bile daha kötü olduğunu söylediğini aktardı.