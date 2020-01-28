Filistin Devlet Başkanı Abbas: Halkımız bu planı tarihin çöplüğe atacak

SON DAKİKA HABERİ: Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu planını reddettiklerini açıkladı. Filistinli direniş örgütü Hamas da plana güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını duyurdu.

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ABD Başkanı Trump tek taraflı 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

ABD Başkanı Trump tek taraflı 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Son dakika haberi! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'nı reddettiklerini açıkladı. 

Abbas, Trump'ın açıkladığı planı eleştirerek, "Kudüs satılık değildir Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planını kabul etmesi mümkün değil. Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak. Birlik olalım işgalcilerin karşısında duralım" dedi.

HAMAS: KUDÜS DAİMA FİLİSTİN'E AİT OLACAK

Filistinli direniş örgütü Hamas da "ABD-İsrail komplolarını reddediyoruz. Kudüs daima Filistin'e ait olacak, plan anlamsız" açıklamasında bulundu.

ÜRDÜN: TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇACAK

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." açıklamasında bulundd.

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