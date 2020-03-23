Filistin'de corona virüs nedeniyle mahkumlara af

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip corona virüs nedeniyle cezasının yarısını tamamlamış mahkumlar için af kararı çıkardı.

Ntvspor 23.03.2020 - 06:03

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Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, suç ve kabahat davalarından aldıkları cezanın yarısını tamamlamış mahkumların tahliyesi için karar aldığını duyurdu.

Ebu Rudeyne, af kararının tehlikeli suçları işleyen mahkumları kapsamadığını belirtti.

Açıklamada, aftan kaç kişinin yararlanacağına dair bilgi verilmedi.

Corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Filistin yönetimi, okulların kapatılması, şehirler arasında dolaşım ve kısmi sokağa çıkma yasağı gibi bir dizi önlem almıştı.

Filistin resmi verilerine göre, son olarak dün Gazze'de tespit edilen iki kişiyle ülkede toplam 59 Covid-19 vakası bulunuyor. 

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