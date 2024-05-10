İsrail Savaş Kabinesi, Refah operasyonunu genişletme kararı aldı

İsrail Savaş Kabinesi, dün gece İsrail ordusunun Refah operasyonunu "ölçülü bir şekilde" genişletmesini onayladı.  Ayrıca müzakerecilere, rehine anlaşması için görüşmeleri sürdürme talimatı verdi.

İsrail Savaş Kabinesi, Refah operasyonunu genişletme kararı aldı

savaş kabinesi Refah operasyonunu genişletme kararı ald.

haber sitesi Axios'un bildirdiğine göre İsrail Savaş Kabinesi, dün gece İsrail ordusunun Refah operasyonunu "ölçülü bir şekilde" genişletmesini onayladı.

Kabine ayrıca İsrailli müzakerecilere, rehine anlaşmasına varmaya çalışmaya devam etmeleri talimatı verdi.

Axios'un ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün gece savaş kabinesi yaptığı oylamada bu kararları aldı.

Axios, iki kaynağın, operasyonun genişlemesinin, Joe Biden'ın kırmızı çizgisini aşmadığını söylediğini belirtti.

Üçüncü kaynak ise bunun ABD başkanının bazı askeri yardımlarını durdururken belirlediği çizgiyi aşmak olarak görülebileceğini ifade etti. 

Birleşmiş Milletler (BM), bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı, yaklaşık 1 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Şeridi'nin güneyindeki Refah’tan 110 bin kişinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

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