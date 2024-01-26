Filistin'den UAD kararına uyma çağrısı

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakan el- Maliki tüm ülkeleri Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kara uymaya çağırdı.

Filistin'den UAD kararına uyma çağrısı

Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci güç de dahil olmak üzere tüm devletlere UAD'ın hükmettiği tüm geçici tedbirlerin uygulanmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz, bu bağlayıcı bir hukuki yükümlülüktür." ifadesini kullandı.

UAD'ın kararının İsrail ve onun cezadan kaçmasını sağlayan aktörlere "uyanma çağrısı" olması gerektiğini dile getiren Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Artık devletlerin, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına başlattığı savaşını durdurmaya ve ortağı olmamaya yönelik yasal yükümlülükleri var. UAD'ın kararı, hukukun üstünde hiçbir devletin olmadığına yönelik önemli bir hatırlatma mesabesindedir.

Filistin, aktif dayanışma yönündeki bu cesur adımı atmasından dolayı Güney Afrika halkı ve hükümetine sonsuz minnettarlığını yeniden ifade ediyor ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak için Güney Afrika ve diğer ülkelerle yakından çalışmayı sürdüreceğini belirtiyor."

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