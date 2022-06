Finlandiya Savunma Bakanı'ndan NATO üyelik süreci için Türkiye'ye "çözüm bulmaya hazırız" mesajı

Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru sürecini ve ülkesinin savunma kapasitesini, Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Helsinki'de düzenlediği medya ziyareti kapsamında aralarında AA muhabirinin de bulunduğu bir grup gazeteciye değerlendirdi.



Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma kararını İsveç'le eş zamanlı aldığını belirten Kaikkonen, "NATO üyeliği için başvurmak Finlandiya'da tarihi bir andı. Bu, Avrupa'nın siyasi tarihi için de geçerli." diye konuştu.



Kaikkonen, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın Avrupa güvenlik düzenini temelden bozduğunu söyleyerek "Askeri bir saldırıya uğramamız ihtimalini gözeterek NATO üyesi olup güvenlik ve savunma desteğimizi en yüksek düzeye çıkarma kararını son aylarda hızlıca aldık." dedi.



Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışında büyük bir değişim olduğunu belirten Kaikkonen, son kamuoyu yoklamalarına göre Finlandiya'da NATO'ya katılmayı destekleyenlerin oranının yüzde 20'lerden yüzde 75'e çıktığını söyledi.



NATO ülkelerinin savunma harcamaları geçen yıl 1,2 trilyon dolara yaklaştı.

Kaikkonen, Finlandiya’nın 1990’lardan bu yana NATO’nun yakın bir ortağı olduğunu ve ülkesinin İttifak'la aynı değerleri paylaştığını da belirterek Fin ordusunun NATO askerleriyle Balkanlar, Afganistan ve Irak’ta omuz omuza savaştığını, birçok NATO tatbikatına katkı sunduğunu anlattı.



Ülkesinde her yıl yaklaşık 20 bin genç kadın ve erkeğin askerlik hizmetine katıldığını belirten Kaikkonen, savunma kuvvetlerinin savaş zamanındaki gücünün ise 280 bin asker olduğunu söyledi.



Kaikkonen, Finlandiya'nın, savunma kapasitesini korumak ve geliştirmek için sistematik olarak yatırım yaptığını vurgulayarak "Şu anda savaş filomuzu 64 yeni F-35 savaş uçağıyla değiştirme sürecindeyiz. Finlandiya'da tüm toplum krize iyi hazırlanmış durumda. Kapsamlı güvenlik anlayışımızın temelinde her duruma hazırlıklı olmak yatıyor." diye konuştu.



NATO'ya başvuru sürecine ilişkin ise Kaikkonen, "Tüm müttefiklerle yakın bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz ve sürecin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.



"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY, NATO'NUN BEŞİNCİ MADDESİ"



Kaikkonen, şu anda Finlandiya sınırına yönelik bir saldırının olmadığını ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın Avrupa'daki güvenlik durumunu ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışını değiştirdiğini söyledi.



Birçok Avrupa ülkesinin Soğuk Savaş'tan sonra savunma bütçesinde kesinti yaptığını ancak Finlandiya'nın savunmaya ayırdığı bütçeyi önemsediğini söyleyen Kaikkonen, "Savunmamızı her zaman formda tuttuk. Bu Soğuk Savaş'tan sonra da böyleydi, şimdi de böyle. Görüyoruz ki doğru politikayı izlemişiz." diye konuştu.



Kaikkonen, "Şu anda 62 adet F-18 taarruz uçağımız var ve iyi durumdalar. Bir sıkıntımız yok. Ancak bu on yılın sonunda (2030'da) kullanım sürelerini tamamlanmış olacak, yerlerini yenilerinin alması gerekiyor. Bu yüzden 64 adet F-35 alma kararı aldık. Bunların bir kısmı 2025'te Finlandiya'ya gelmeye başlayacak. Uçakların tamamının gelmesi birkaç yıl alacak ve bu on yılın sonunda tüm filonun gelmesiyle eski uçaklarımızın yenileriyle değişimi tamamlanacak." dedi.



"ÇÖZÜM BULMAYA HAZIRIZ"



Finlandiya'nın NATO'nun en önemli ortaklarından olduğunu ve savunma kapasitesi açısından İttifak'a üye olmaları halinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını belirten Kaikkonen, NATO'ya üye olmanın ülkesine ne katacağına ilişkin soruya, "Bu bizim için uzun vadeli, değerli ve faydalı bir çözüm ve elbette, İttifak ailesinin bir parçası olacağız. Olası NATO üyeliğimizde en çok ilgilendiğimiz ve bizim için en önemli şey, NATO'nun beşinci maddesi." diye konuştu.



Kaikkonen, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazı hakkındaki bir soruya ise NATO'nun açık kapı politikası izlediğini belirterek "Bu ayın sonunda Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nden önce bu konunun çözüme kavuşturulmasını umuyorum. Elbette ne olacağını göreceğiz ancak mevcut duruma çözüm bulmaya hazırız." yanıtını verdi.



TÜRKİYE, NATO İÇİNDE "TERÖRLE MÜCADELEDE TAM UYUM" GEREKTİĞİNİ VURGULUYOR



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Finlandiya'nın en büyük gazetesi Helsingin Sanomat'a verdiği röportajda, NATO üyeliğinin bir hak değil ayrıcalık olduğunun altını çizmişti.



Altun, "NATO üyelerinin terörle mücadele konusunda tam bir uyum içinde çalışması gerektiği hususlarında mutabık kalmak durumundayız. Aksi takdirde Finlandiya'nın üyeliği hem Türkiye'nin güvenliğine hem de NATO'nun kurumsal kimliğine zarar verebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.