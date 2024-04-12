Fransa vatandaşlarını uyardı: İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmeyin

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.



Açıklamada, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatını verdiği ifade edildi.



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.