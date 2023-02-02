Fransa'da 11 bin sahte Covid-19 sağlık ruhsatı satan 4 kişiye hapis cezası

DSÖ'den Covid-19 pandemisi bitmedi uyarısı Haberi Görüntüle

Fransız basınındaki haberlere göre, Nanterre Mahkemesi, sosyal medya uygulaması Snapchat üzerinden tanesi 250-330 eurodan 11 bin sahte Covid-19 sağlık ruhsatı sattıkları suçlamasıyla dün 5 kişiyi yargıladı.



Mahkeme, gözaltındaki sanıklardan 2'sine birer yılı tecilli 4'er yıl hapis cezası ve 25 biner avro para cezası verdi.



Diğer iki sanıktan biri 12'si tecilli 18 ay, diğeri de tecilli 15 ay hapis cezası aldı.





Bir sanık ise serbest bırakıldı.



İsim ve sigorta numaralarını aldığı kişilerin bilgileriyle hackledikleri sağlık sistemi üzerinden söz konusu belgeleri çıkardıkları belirtilen sanıklardan ikisinin, çeşitli siber suçlardan, organize çete kurarak dolandırıcılık yapmaktan sabıkaları bulunuyor.



Fransa'da Anayasa Konseyinin Ağustos 2021'de onayladığı ve 9 Ağustos'ta yürürlüğe koyduğu sağlık ruhsatı, kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına girmek isteyen kişilerin Covid-19 negatif veya aşılı olduğunu kanıtlayan zorunlu belge olarak kullanılıyordu.



Hükümet daha sonra Covid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını kaldırarak yerine sadece aşı olanları kapsayan aşı ruhsatı uygulamasını yürürlüğe koymuştu.