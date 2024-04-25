Fransa'da arsenik alarmı: Yeşil kitaplar karantinaya alınıyor

Fransa Ulusal Kütüphanesi, arsenik içerdiğine inanılan 19. yüzyıldan kalma dört kitabı karantinaya aldı.



Kütüphane, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu eserleri karantinaya aldık ve harici bir laboratuvar, her ciltte ne kadar arsenik bulunduğunu değerlendirmek için bunları analiz edecek" ifadelerine yer verdi.



Kütüphane, ABD'li araştırmacıların Viktorya döneminde kitap ciltlerini renklendirmek için kimyasal madde kullanıldığını keşfetmesinin ardından rahatsız edici kopyaları tespit etti.



Arsenik içeren yeşil pigmentlere Paris yeşili, zümrüt yeşili veya Almanya doğumlu bir kimyagerin anısına Scheele yeşili adı verildi.



2019'dan beri yüzlerce kitabı ağır metaller açısından test eden Delaware Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "Zehir Kitabı Projesi" kapsamında potansiyel olarak tehlikeli ciltlerin bir listesini hazırladılar.

16 MİLYON KİTAPLIK KOLEKSİYON



Fransız kütüphanesi, 16 milyondan fazla kitaptan oluşan koleksiyonunun, listede yer alan kitapların dört kopyasını içerdiğini tespit etti.



Bunlar arasında Edward Hayes'in 1855'te yayınlanan iki ciltlik The Ballads of Ireland'ı, Henry Stanley'nin 1856'dan kalma Romen şiirinin iki dilli bir antolojisi ve Royal Bahçıvanlık Derneği'nin 1862-63 kitabı yer alıyor.



Fransa Ulusal Kütüphanesi, Zehirli Kitap Projesi listesinin dışındaki diğer yeşil kaplı kitapları da inceleyeceğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü, inorganik arseniğe uzun süreli maruz kalmanın, özellikle içme suyu ve gıda yoluyla, cilt lezyonlarına ve cilt kanserine yol açabileceği konusunda uyarıyor.