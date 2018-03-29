Fransa'da askerlere araçla saldırı girişimi

Fransa, terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği süpermarket baskınından günler sonra yeniden alarmda. Bu kez Grenoble kenti yakınlarında bir saldırı girişimi oldu. kimliği belirsiz bir kişi otomobilini bir grup askerin üzerine sürdü.



Olay, Fransız Kara Kuvvetleri'ne ait Varces Kışlası yakınlarında meydana geldi. Ters yönde giden bir araç, kışla yakınlarında yol kenarında koşu yapmakta olan askerlere çarpmak istedi.

Saldırganın askerlere "Arapça küfür ettiği" ve "sizi öldüreceğim" dediği belirtiliyor. Aracı gören askerler kaçmayı başardı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, askerlerin ayrıntılı olarak tasvir ettiği aracı arıyor. Olayın terör amaçlı olup olmadığı konusunda henüz bilgi yok.