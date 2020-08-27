Fransa'da Covid-19 vaka sayısında son 3 ayın rekoru kırıldı

Avrupa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayıları, ikinci dalga endişesini giderek arttırıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 429 Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Bu sayının salgında son 3 ayda en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna dikkat çekilirken, toplam vaka sayısının 253 bin 587’ye ulaştığı ifade edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin ve hastanede tedavi edilenlerin sayısı ise paylaşılmadı.



Dün 4 bin 600 kişinin hastanede tedavi edildiği, 410 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarılmıştı. Ayrıca 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 30 bin 544’e yükseldiği ifade edilmişti.



Fransa Başbakanı Jean Castex salgındaki bilançoya yönelik yaptığı açıklamada, "Devletin her şeye yetişebileceğini hiç düşünmedim. Devletin sorumluluk payı var ama herkesin salgına karşı mücadelede kendini sorumlu hissetmesi gerekiyor" dedi.