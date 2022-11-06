Fransa'da Ulusal Cephe'de bir ilk

Fransa'da 50 yıllık geçmişi olan aşırı sağ parti Ulusal Cephe'de bir ilk gerçekleşti.



Parti, yeni liderlerinin 27 yaşındaki Jordan Bardella olduğunu açıkladı.



Böylece partinin başına ilk kez Le Pen ailesi dışından biri geçmiş oldu.



Aşırı sağ partiyi elli yıl önce, Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen kurdu. Onun ardından kızı Marine, partinin başkanlık koltuğuna oturdu.



Le Pen, parti koltuğunu bırakırken, siyaset sahnesinden çekilmeyeceğini dile getirdi.



Aşırı sağcı Le Pen, mecliste 89 koltuğu bulunan partinin parlamento grubuna başkanlık edecek.



Bardella'nın partinin lideri olmasının, Ulusal Cephe'nin ideolojisi ve politikalarında bir değişim yaratması beklenmiyor.



Ayrıca Marine Le Pen'in, partinin arkasındaki asıl güç olarak kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.



Bardella ise partide oldukça başarılı bir isim.



Le Pen'e olan sadakatiyle bilinen Bardella, "Marine'in bana devrettiği muhteşem mirası daha da geliştirmeyi hedefliyorum" açıklamasında bulundu.



Marine Le Pen, geçen yıl aktif parti liderliğinden çekilmiş, Nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmıştı. Ardından tekrar parti liderliğine geri dönmüştü.