Fransa'da Versailles Sarayı'nda bomba ihbarı

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmeye başladı ve ziyarete kapatıldı. Polis, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini duyurdu.

Fransa'da Versailles Sarayı'nda bomba ihbarı
Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

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Son dakika haberi! Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye ediliyor. 

Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli ziyaretçilerimiz, Versay Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Polis, Versailles Sarayı yakınında, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini ve bomba ihbar ekibinin olay yerinde olduğunu duyurdu.

LOUVRE'DA BOMBA İHBARI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz cumartesi günü, Paris'teki Louvre Müzesi, güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapatmıştı. Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatılmıştı.15 bin kişinin tahliye edildiği müzede emniyet güçleri arama yapmıştı.

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