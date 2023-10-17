Fransa'da Versailles Sarayı'nda bomba ihbarı

Son dakika haberi! Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye ediliyor.

Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli ziyaretçilerimiz, Versay Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."