Fransa'da Versailles Sarayı'nda bomba ihbarı

Son dakika haberi! Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye ediliyor.
Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli ziyaretçilerimiz, Versay Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
🌍 Dear visitors,— Château de Versailles (@CVersailles) October 17, 2023
For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk
Polis, Versailles Sarayı yakınında, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini ve bomba ihbar ekibinin olay yerinde olduğunu duyurdu.
LOUVRE'DA BOMBA İHBARI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz cumartesi günü, Paris'teki Louvre Müzesi, güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapatmıştı. Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatılmıştı.15 bin kişinin tahliye edildiği müzede emniyet güçleri arama yapmıştı.
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