Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yollarının (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 09:59

Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

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’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.

Grev nedeniyle THY de hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 'nın farklı kentlerine yapacağı seferleri iptal etmek zorunda kaldı.

Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri - 1 Fransa'daki hava trafik kontrolörleri yarın grev yapacak.

Fransa genelindeki hava meydanlarında görevli hava trafik kontrolörleri, maaşlarda iyileştirme ve yaşanan eleman sıkıntısına dikkat çekmek için 16 Eylül 2022 Cuma günü (yarın)  bir günlük greve gidecek.

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