Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

Fransa’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.



Grev nedeniyle THY de hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Fransa'nın farklı kentlerine yapacağı seferleri iptal etmek zorunda kaldı.

Fransa'daki hava trafik kontrolörleri yarın grev yapacak.

Fransa genelindeki hava meydanlarında görevli hava trafik kontrolörleri, maaşlarda iyileştirme ve yaşanan eleman sıkıntısına dikkat çekmek için 16 Eylül 2022 Cuma günü (yarın) bir günlük greve gidecek.