Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ABD'nin Meksika sınırından giren göçmenlerin gözaltına alarak, çocukları ailelerinden alıp kamplara koymasına tepki gösterdi.



"Aynı medeniyet modeline sahip değiliz. Belli ki bazı değerleri de paylaşmıyoruz." ifadesini kullanan Griveaux, çocukların kaldığı tesislerin görüntülerinin şok edici olduğunu ifade etti.



Griveaux, ABD'de yaşananların Avrupa'da yaşanmasını istemediğini söyleyerek, popülizme karşı Avrupa dayanışmasını savunduğunu kaydetti.



2 BİN ÇOCUK TESİSLERDE TUTULUYOR



ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde nisan-mayıs aylarında ABD'ye giren yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu açıklamıştı.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmalarının yasal bir zorunluluk olduğunu savunuyor.



Yetkililer çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını öne sürüyor.



ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusunda iki gün önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "ABD, bir göçmen kampı olmayacak." demişti. Kendi yönetiminde ABD'nin sürdürdüğü sert göçmen politikalarını savunan Trump, ülkesinin yasa dışı göçmenleri kabul etmeye niyeti olmadığını vurgulamıştı.