Fransa'dan kısa mesafe iç uçuş seferlerine yasak

Fransa'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.

Fransa'dan kısa mesafe iç uçuş seferlerine yasak
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Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç seferleri yasaklandı.

Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.

SERA GAZI SALINIMI AZALTILACAK

Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.

Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.

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