Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı

Fransa, Afrika kıtasına bağlı denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nda düzensiz göçmenlerin kaldığı evleri tepkilere ve yerel mahkemenin karşı kararına rağmen yıkmaya başladı.

Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 1

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız polisi, çoğunluğu Komorlu düzensiz göçmenlerin yaşadığı bölgeye vinç ve kepçelerle sabah saatlerinde giriş yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 2

"Wuambushu" adı verilen operasyonda ekipler, elektriğini kestiği bölgede yıkıma başladı.

Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 3

Operasyon askıya alınmıştı

Fransa yönetiminin nisan sonunda başlattığı tahliye operasyonu, avukatların şikayeti üzerine Başkent Mamoudzou'daki Adli Mahkeme tarafından "yasalara aykırı olduğu ve bölge sakinlerinin güvenliğini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 4

Yönetim, Paris yerel mahkemesinin kararına rağmen yıkıma devam edeceklerini açıklamıştı.

Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 5

Ada'daki insan hakları savunucuları da Fransa'nın yıkım kararının yasalara aykırı olduğunu belirterek tepki göstermişti.

Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 6

Yaklaşık 350 bin nüfusa sahip Mayotte Adası'nda yaşayanların yarısını Komorlar'dan gelen göçmenler oluşturuyor.

Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 7
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 8
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 9
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 10
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 11
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 12
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 13
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 14
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 15
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 16
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 17
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 18
Fransa Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı - 19
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