G7 bildirgesinde Ukrayna'ya desteğe devam mesajı

G7 ülkelerinin liderleri Almanya'da düzenlenen zirvede bir araya geldi. Zirvede görüşülen ana başlık Rusya Ukrayna savaşı oldu.

Zirvenin ardından yayımlanan bildirgede Ukrayna'ya desteğin süreceği vurgulandı.

Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini vurgulayan G7 liderleri, "Ukrayna'ya gerektiği sürece finansal, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Bildirgede şimdiye kadar yapılan veya yapılacağı açıklanan yardım miktarının 29.5 milyar dolara olduğu belirtildi.

Savaşın ilk günlerinden beri ABD ve AB başta olmak üzere G7 ülkeleri Moskova'yı ekonomik ve diplomatik yönden abluka altına almış durumda. Bildirgede yaptırım baskısının süreceği vurgulandı. Bu kapsamda Putin ve yakın çevresi başta olmak üzere Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımların gelebileceği sinyali verildi.

Ukrayna tahılının dünyaya erişmesi için liderler çalışma sözü verdi. Dünyada yaşanan gıda krizinin ana sorumlusunun Rusya olduğu vurgulandı.

PUTİN'LE BÖYLE DALGA GEÇTİLER