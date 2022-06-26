G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın finansmanını engellemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne benzeri görülmemiş maliyetler koyduğunu belirtti.



Biden, "G7'de (ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) birlikte Rusya için on milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız" ifadesini kullandı.



Rusya, geçen yıl yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu. Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü olarak biliniyor.



Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi başladı.

G7 ZİRVESİ BAŞLADI

Küresel ekonomik ve siyasi sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak. Bugün başlayan zirve, 28 Haziran'da sona erecek.



Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen küresel enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra "ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak bilinen stagflasyon endişelerinin artmasının ortasında gerçekleştiriliyor.



G7 liderlerinin odak noktası, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve bunun ekonomik sonuçları olacak.