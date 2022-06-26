Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar

Rusya'nın Ukrayna işgali 5. ayda devam ediyor.. Saldırıların 123. gününde Kiev'den yine patlama sesleri yükseldi. Diğer yandan, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince gece ve sabaha karşı düzenlenen hava saldırıları sonucu şehrin altyapısı hasar gördü, sivillerin araçları yandı.

Haberler - ntv.com.tr 26.06.2022 - 12:12 | Son Güncelleme : 26.06.2022 - 12:48

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 1

'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Shevchenkivskyi semtine tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 2

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin, Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini ifade ederek bina enkazından 25 kişinin kurtarıldığını, 4 yaralının hastaneye nakledildiğini aktardı.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 3

Belediye Başkanı Kliçko, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 4

FÜZELER HAZAR DENİZİ'NDEN FIRLATILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, yapığı açıklamada, füzelerin Rus kuvvetlerince Hazar Denizi'nden fırlatıldığını kaydetti.

Kiev'e doğru 4 ila 6 füzenin atıldığını tahmin ettiklerini belirten Ignat, bunlardan ikisinin Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiğini söyledi.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 5

RUSLAR, HARKİV'E DE SALDIRDI

Gece yarısı düzenlenen füze saldırısında Harkiv'in Nemishlianski ilçesine bağlı Jeka-Drogomanova Sitesi'ndeki apartman hasar gördü, park halindeki araçlar yandı.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 6

Füze saldırısı sonucu yanan araçların enkazı önünde güvenlik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları izleyen 37 yaşındaki Harkiv sakini Vladimir Zadorrzjni, gece yarısından sonra patlama meydana geldiğini ifade etti.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 7

Kardeşinin evine misafir olarak geldiğini ve geceyi burada geçirdiğini söyleyen Zadorrzjni, "İki ayrı patlama oldu. İkinci füze kaldığımız evin çatısına isabet etti. Füze çatıyı delerek apartmanın avlusunda düştü ve patladı. Patlama sonucu dışarıdaki aracım da patladı ve yandı. Ayrıca 4 araç daha yandı" dedi.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 8

Harkiv'e yönelik hava saldırılarının son dönemde daha da arttığına ve kentin altyapısına zarar verdiğine dikkati çeken Zadorrzjni, "Harkiv'e saat 22.00'den 01.00'e kadar mutlaka füzeler atılıyor." diye konuştu.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 9

Hasar gören apartmanda yaşayan Nikalay Ponomarenko da saat 23.30 sularında bölgede patlamaların duyulmaya başladığını kaydederek füzenin apartmanlarına 00.15 civarında isabet ettiğini dile getirdi.

Bir füzenin evlerine, diğer füzenin ise yaşadığı semte yakın bir yere düştüğünü söyleyen Ponomarenko, "Apartman hasar gördü. Arabalar yandı. Bir araç ise patladı" ifadelerini kullandı.

Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar - 10

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