Rusya, Kiev ve Harkiv'e saldırdı: Ukrayna'da art arda patlamalar

Kardeşinin evine misafir olarak geldiğini ve geceyi burada geçirdiğini söyleyen Zadorrzjni, "İki ayrı patlama oldu. İkinci füze kaldığımız evin çatısına isabet etti. Füze çatıyı delerek apartmanın avlusunda düştü ve patladı. Patlama sonucu dışarıdaki aracım da patladı ve yandı. Ayrıca 4 araç daha yandı" dedi.