Gabriel Attal kimdir? İşte Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal hakkında bilgiler

34 yaşındaki Attal, bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu. Attal, Borne'un dün istifasını Cumhurbaşkanı​​​​​​​ Macron'a sunmasının ardından, başbakanlık koltuğu için anılan isimler arasında yer alıyordu. İşte, Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal hakkında bilgiler...



GABRİEL ATTAL KİMDİR?



16 Mart 1989 tarihinde dünyaya geldi.



2006 yılında Sosyalist Parti'ye (PS) üye olmuştur. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nü bitirmiş, Paris II-Panthéon-Assas Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.



2012-2014 yıllarında Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Marisol Touraine'in parlamenter danışmanı, 2012-2014 yıllarında Yaşlılar Bakanı Michèle Delaunay'nin teknik danışmanı, 2014 yılında kısa bir süre Engelliler Devlet Sekreteri Ségolène Neuville'in seçilmişler ile ilişkiler danışmanı, 2014-2016 yıllarında Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Marisol Touraine'in parlamento ile ilişkiler, 2016-2017 yıllarında ise yine Touraine'in siyaset ve parlamento danışmanı olmuştur.



2014 yılında Sosyalist Parti listesinden Vanves belediye meclis üyesi seçilmiştir. 2016 yılından itibaren, daha sonra La République en marche ! (LREM) adını alan En marche hareketinde yer almış ve Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi ardından PS'ten ayrılmıştır.



2017 Fransa yasama seçimlerinde Hauts-de-Seine milletvekili seçilmiş, 2018 yılında LREM'in parti sözcüsü olmuş, 2018-2020 yıllarında, 2. Édouard Philippe Hükûmeti'nde, Milli Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer nezdinde Devlet Sekreteri olarak gençlik ve ulusal genel hizmet konuları ile ilgilenmiştir.



2020 yılındaki yerel seçimlerde LREM listesinden tekrar Vanves belediye meclisine seçilmiştir. 2020-2022 yıllarında Jean Castex Hükûmeti'nde Hükûmet Sözcüsü olmuştur.



2022 yılında kurulan Élisabeth Borne Hükûmeti Kamu Hesapları Bakanı olarak görev yapmış olup 2023 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.



9 Ocak 2024 tarihinde ise başbakan olarak görevlendirilmiş ve böylelikle 34 yaşında başbakan olarak Fransa tarihinin en genç başbakanı unvanını almıştır.

