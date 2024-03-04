Gana'da eşcinsel karşıtı yasa IMF desteğinin sonu olabilir

3,8 MİLYAR DOLAR KAYBEDİLEBİLİR



Maliye bakanlığı belgede Gana'nın önümüzdeki beş ila altı yıl içinde Dünya Bankası finansmanından muhtemelen 3,8 milyar ABD doları kaybedeceğini söyledi.



Bakanlık, "Dünya Bankası'ndan bütçe desteğinin ödenmemesi IMF programını raydan çıkaracaktır. Bu da döviz kurunun istikrarını ve Gana'nın uzun vadeli borç sürdürülebilirliğini etkileyecek bir piyasa tepkisini tetikleyecek" dedi.



Bakanlık, "mali açığı kapatacak" alternatif güvenilir finansman kaynakları konusunda IMF ile temas kurmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Benzer bir LGBT karşıtı yasa tasarısının Uganda'da da kabul edilmesi, Dünya Bankası'nın doğu Afrika ülkesi için finansmanını askıya almasına yol açmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin