Gana'da eşcinsel karşıtı yasa IMF desteğinin sonu olabilir

Gana parlamentosunda LGBT karşıtı bir yasa tasarısının yasalaşması Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 3 milyar dolarlık kredi paketini iptal edebilir. Bu iptalin önümüzdeki beş ile altı yıl içinde Dünya Bankası finansmanında 3,8 milyar dolarlık kayba yol açabileceği düşünülüyor.

Gana'da eşcinsel karşıtı yasa IMF desteğinin sonu olabilir

Geçtiğimiz hafta, Gana parlamentosu eşcinsellerin veya toplumsal cinsiyet kimliklerini teşvik etmekle suçlananların haklarına yönelik baskıyı yoğunlaştıracak yasayı oybirliğiyle kabul etti.

Tasarı şimdi imzalanıp kanunlaşıp kanunlaşmayacağına karar verecek olan Başkan Nana Akufo-Addo'ya sunulacak.

Bu yasa, Gana'nın derin bir ekonomik krizden geçen yıl sağlanan 3 milyar dolarlık kredi programı ve Bankası finansmanı yardımıyla çıkmaya çalıştığı dönemde gündeme geldi.

Pazartesi günü Reuters tarafından görülen bir belgede maliye bakanlığı, tasarının kabul edilmesinin Dünya Bankası'ndan gelen finansmanı etkileyebileceği ve bunun da IMF programını iptal edebileceği konusunda uyardı.

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3,8 MİLYAR DOLAR KAYBEDİLEBİLİR

Maliye bakanlığı belgede Gana'nın önümüzdeki beş ila altı yıl içinde Dünya Bankası finansmanından muhtemelen 3,8 milyar ABD doları kaybedeceğini söyledi.

Bakanlık, "Dünya Bankası'ndan bütçe desteğinin ödenmemesi IMF programını raydan çıkaracaktır. Bu da döviz kurunun istikrarını ve Gana'nın uzun vadeli borç sürdürülebilirliğini etkileyecek bir piyasa tepkisini tetikleyecek" dedi.

Bakanlık, "mali açığı kapatacak" alternatif güvenilir finansman kaynakları konusunda IMF ile temas kurmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Benzer bir LGBT karşıtı yasa tasarısının Uganda'da da kabul edilmesi, Dünya Bankası'nın doğu Afrika ülkesi için finansmanını askıya almasına yol açmıştı.

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