Gana'da sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yazılı açıklamasında, ülke çapında sıtma için yapılan rutin tarama sırasında hastalığı daha hızlı yayan "Anopheles stephensi" adlı sivrisinek türünün tespit edildiğini belirtti.



Sıtmayı daha hızlı bulaştıran bu türün farklı iklim koşullarına uyum sağladığını da ifade eden Kuma-Aboagye, ülkede bu türün kontrolünü koordine etmek üzere bir görev gücünün kurulduğunu kaydetti.



Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Güney Asya ve Arap Yarımadası'nın bazı bölgelerine özgü olan Anopheles stephensi son 10 yılda Afrika'da 5 ülkede tespit edildi.



Gana Gıda ve İlaç Dairesi, 13 Nisan'da Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı yeni sıtma aşısını onaylamıştı.



HER İKİ DAKİKADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBEDİYOR



Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.



Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.



Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.