Gazprom bağlantılı yeni ölüm

Rusya'da Gazprom ilişkili üst düzey isimleriden biri daha şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Soçi'de Gazprom'a ait Krasyana Polyana kayak tesisinin yöneticisi Andrei Krukowski'nin uçurumdan düşerek öldüğü açıklandı.

Haberler - NTV Haber 03.05.2022 - 22:15

Gazprom bağlantılı yeni ölüm

Rus medyası, Krukovski'nin bölgedeki antik "Aşipse" kalesine yürürken "talihsiz bir kaza geçirdiğini" yazdı. 37 yaşında hayatını kaybeden Krukowski'nin 'daki büyük şirketlerde yöneticilik yaptığı ve 2012 yılında Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirildiği ifade ediliyor.

Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligarkın son üç ay içinde şüpheli şekilde ölümü bilinmezliğini koruyor.

Bu kişilerin Moskova yönetimi tarafından ortadan kaldırıldığı yolundaki iddialar da batı medyasında yer almayı sürdürüyor.

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