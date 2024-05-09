Gazze ateşkes görüşmeleri | Tüm taraflar yeniden Kahire'de

İsrail bombardımanının sürdüğü Gazze'de ateşkese varılmasına yönelik görüşmeler, Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başladı. Görüşmelere, ihtilaflı noktalar üzerinde uzlaşı formülü bulmak üzere tüm tarafların katıldığı bildirildi.

Gazze ateşkes görüşmeleri | Tüm taraflar yeniden Kahire'de
İsrailli rehine yakınlarının Netanyahu hükümetine çağrısı sürüyor.

saldırılarının yedi aydan fazla süredir devame ettiği Gazze'de çıkmaza giren ateşkes görüşmeleri bugün devam ediyor.

Mısırlı Al-Qahera televizyonunun bildirdiğine göre Gazze ateşkes görüşmeleri, ihtilaflı noktalar üzerinde uzlaşı formülü bulmak üzere tüm tarafların katılımıyla Kahire'de yeniden başladı.

Reuters'ın aktardığına göre İsrailli bir yetkili dün yaptığı açıklamada, Hamas ile Gazze'deki bazı rehineleri serbest bırakacak bir ateşkes için 'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedileceğine dair bir işaret görmediğini söylemişti.

Yetkili, İsrail'in, orta düzey müzakerecilerden oluşan heyetini şimdilik Kahire'de tuttuğunu sözlerine eklemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze'de can kaybı 34 bin 904'e ulaştı. 

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