Gazze hastaneleri toplu mezara döndü: BM uyardı, İsrail reddetti

NASIR HASTANESİ'NDE 190 KİŞİLİK TOPLU MEZAR



Geçtiğimiz günlerde Nasır Hastanesi arazisinde bulunan toplu mezardan İsrail askerlerince öldürülen çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cenazesi çıkartıldı.



İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle açılan toplu mezarlara gömdüğü aktarıldı.



Sağlık yetkililerine göre kentte yaklaşık 500 kişi ise hala kayıp.



Hamas'ın, toplu mezarın bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Özellikle hastane bahçelerinde bulunan toplu mezarlar, işgalci siyonist ordunun işlediği suç ve vahşetin boyutunu yeniden gözler önüne serdi" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail güçleri ise Filistinlilerin Gazze Hastanesi'ndeki toplu mezarlara gömüldüğü iddialarını reddediyor.

İsrail'in iddiasına göre Nasır Hastanesi'nde gömülü bulunan cesetler rehineleri arama çalışmaları kapsamında incelendi.

Ordu, bugün yaptığı açıklamada "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Filistinlilerin cesetlerini gömdüğü iddiası temelsizdir" dedi ve askerlerin, bedenleri inceledikten sonra gömüldükleri yere geri getirdiğini öne sürdü.



Yapılan açıklamada, "Muayene dikkatli bir şekilde ve yalnızca istihbaratın rehinelerin olası varlığını gösterdiği yerlerde gerçekleştirildi. Muayene, merhumun onurunu koruyarak saygılı bir şekilde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.