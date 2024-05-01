Gazze'de ateşkes çıkmazı: Taraflarla görüşmeler devam ediyor

İsrail'in Refah'a yönelik operasyon ihtimali gündemden düşmezken Gazze'de ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Mısır medyasından üst düzey bir kaynak, İsrail ve Hamas arasında çatışma yaratan fikirlerin çözülmesi için ilgili taraflarla görüşmelerin devam  ettiğini aktardı.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Taraflarla görüşmeler devam ediyor

Mısır medyasından üst düzey bir kaynağın aktardığına göre, ve Hamas arasında sonuca varılamayan anlaşmazlıkları çözmek için ilgili tüm taraflarla görüşmeler sürüyor.

İsrailli bir yetkili de daha önce İsrail'in, Hamas'ın 'de ateşkes önerisine yanıt vermesi için çarşamba gecesine kadar bekleyeceğini bildirmişti.

Hamas heyeti ise Kahire'de arabulucu Mısır'la görüşmüş, ateşkes teklifine yazılı yanıt vereceğini duyurmuştu.

İsrail'in ynet haber sitesi, İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonuna 48 ile 72 saat arasında karar vereceğini, ateşkes anlaşması olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı.

İsrail, Refah'ta Hamas tugaylarının bulunduğunu öne sürerek, Filistinli sivillere rağmen operasyon hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

İSrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ateşkes olsa da olmasa da" İsrail ordusunun Refah'a gireceğini vurguladı.

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