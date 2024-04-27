Gazze'de ateşkes: Hamas, İsrail'in yeni teklifini inceliyor

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyon hazırlıkları sürerken ateşkes görüşmeleri arabulucuların çabalarıyla devam ediyor.



Hamas'ın Gazze'deki siyasi kolunun başkan yardımcısı Halil el-Hayya, yaptığı kısa açıklamada, "Bugün, Hamas, İsrail'in yeni teklifini aldı. Teklif, 13 Nisan'da Mısırlı ve Katarlı arabuluculara teslim edilmişti. Hamas, bu öneriyi inceleyecek ve ardından yanıtını sunacak" dedi.



Hamas daha önce kalıcı ateşkes konusunda ısrar etmişti, ancak bu teklif İsrail heyeti tarafından reddedilmişti.

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Mısır, Katar ve ABD, kasım ayında çatışmalara bir hafta ara verilmesinden bu yana, Gazze'de yeni bir ateşkes anlaşması imzalamaya çalışıyor.



İsrail basını, isimsiz yetkililere atıfta bulunarak, İsrail Savaş Kabinesi'nin Mısır heyetinin ziyareti öncesinde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik yeni bir planı tartıştığını söyledi.



Mısır devlet istihbarat servislerine bağlı Al-Qahera News, "Mısır ve İsrail heyetlerinin görüşlerinin yakınlaştırılmasında gözle görülür ilerleme" kaydedildiğini söyledi.

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Gazze'deki savaş, hafta sonu Suudi Arabistan'da başlayacak uluslararası zirvenin de gündemindeydi.



Pazar günü Riyad'da başlaması planlanan Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısı, Pazartesi günü yeni atanan Filistin başbakanı Muhammed Mustafa, Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly ve Birleşmiş Milletler yardım koordinatörü Sigrid Kaag'ın katılacağı Gazze odaklı bir oturumu içerecek.



Diplomatik bir kaynak cuma günü yaptığı açıklamada, "Avrupalı, Amerikalı ve bölgesel mevkidaşlarıyla Gazze ve bölgesel durumla ilgili görüşmelerin Riyad'da yapılması planlanıyor" dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin