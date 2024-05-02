Gazze'de can kaybı 34 bin 596'ya yükseldi, İsrail saldırıları sürüyor

Son açıklamaya göre Gazze'de can kaybı en az 34 bin 596'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 78 bine dayandı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları bugün de devam ediyor.

Gazze'de can kaybı 34 bin 596'ya yükseldi, İsrail saldırıları sürüyor

'deki sağlık bakanlığı, saldırılarındaki can kaybına ilişkin son verileri açıkladı.

Bakanlık, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de en az 34 bin 596 kişinin öldüğünü söyledi. Yaralı sayısı ise 77 bin 816 olarak kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde en az 28 kişinin öldüğü belirtildi.

Wafa haber ajansının bildirdiğine göre ise İsrail hava kuvvetleri, bugün Gazze yakınlarındaki Zeitoun mahallesinde bir ailenin yaşadığı binayı bombaladı.

Saldırıda en az iki sivil hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

Haberde, “Enkaz altında hala çok sayıda kayıp insan var” denildi.

İsrail saldırılarının Gazze yakınlarındaki Şucaiye, Şeyh İjlin ve Tal al-Hawa gibi diğer bazı mahallelerdeki evleri de hedef aldığı aktarıldı.

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