Gazze'de geçici liman hasar aldı: Kopan parça karaya oturdu

Gazze'de ABD tarafından açılan deniz koridorundan yardım geçişini sağlamakla görevli geçici limanın bir kısmı şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.



Ayrılan parça, İsrail'in Aşdod kenti kıyısına kadar sürüklendi. İsrail Deniz Kuvvetleri'nin limanın onarımı konusunda çalışmalara destek verdiği ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ayrıca limana destek veren 4 geminin dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığını belirtti.

Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor" ifadesine yer verildi.

