Gazze’de yetersiz beslenme: Ölü sayısı 27’ye yükseldi

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahia kentinde bulunan Kamal Advan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27’ye yükseldi.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 157 gündür aralıksız sürüyor.



Bir yandan sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail güçleri bir yandan da gıda ve tıbbi malzeme gibi hayati ihtiyaçların bölgeye girişini engelliyor.



Saldırıların başlamasından bu yana atılan bombalar nedeniyle ölen çok sayıda Filistinli, şimdi de içme suyu, gıda kıtlığı ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hayattan koparılıyor.

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