Gazze'nin mucize bebeği yaşam mücadelesini kaybetti

"AİLESİNE ŞEHİT OLARAK KATILDI"

Mucize bebeğin bakımını üstlenen Emirlik Hastanesi acil yenidoğan ünitesi başkanı Doktor Mohammad Salama, bebeğin solunum problemleri ve zayıf bir bağışıklık sistemi olduğunu söyledi.



Tüm çabalara rağmen Sabreen bebek perşembe günü öldü.



Yenidoğan ünitesi başkanı, "Solunum sistemi olgunlaşmamışken doğdu ve bağışıklık sistemi çok zayıftı, bu da onun ölümüne neden oldu. Ailesine şehit olarak katıldı" dedi.



Gazze'nin büyük bir kısmı İsrail bombardımanları nedeniyle yerle bir oldu ve bölgedeki hastanelerin çoğu ağır hasar gördü.



Hala faaliyet gösteren hastanelerde ise elektrik, ilaç sterilizasyon ekipmanı ve diğer malzemeler yetersiz.

