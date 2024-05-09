Gazze'ye giden insani yardım TIR'ları bir kez daha engellendi

İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde toplanan aşırı sağcı İsrailli gruplar, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları taşıyan TIR'ları durdurdu.

Gazze'ye giden insani yardım TIR'ları bir kez daha engellendi

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Konuya ilişkin haber İsrail resmi televizyonu KAN'da yer aldı.

Yardım TIR'larının geçişine izin vermeyen yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden oluşan fanatik grup, Gazze'deki İsrailli esirler dönene kadar yardım TIR'larının geçişine izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrail'in güneyindeki Mitzpeh kasabanının belediye başkanı Ramon Elia da yarım kamyonlarının Gazze'ye girişini engelleyen eylemciler arasında yer aldı.

Gruplar, 7 Mayıs'ta da Ürdün'den Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere yola çıkan insani yardım konvoyuna saldırmış ve yardım malzemelerine zarar vermişti.

"AÇLIK DALGASINA NEDEN OLACAK POLİTİKALAR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde açlık dalgasına neden olacak politikalar uyguladığını, bunun bir benzerini geçen aylarda kuzeyde de gerçekleştirdiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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