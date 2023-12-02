Gazze'ye tampon bölge planı

Reuters haber ajansında "İsrail, Gazze'de çatışmaların bitmesinin ardından tampon bölme oluşturma istediğini Arap ülkeleri ve Türkiye'ye bildirdi." iddiası yer aldı.



Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, geçici ateşkesin sona ermesinin ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in Gazze sınırının Filistin tarafında bir tampon bölge oluşturmak istediği aktarıldı.



Üç bölgesel kaynağa göre İsrail, planını 2020 yılında ilişkilerini normalleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra komşuları Mısır ve Ürdün'e de iletti.



Haberde, 7 Ekim sonrası normalleşme sürecini durduran Suudi Arabistan'a ve Türkiye'ye de bilgi verildiği aktarıldı.



Habere göre bu girişim, İsrail'in savaş sonrası döneme dair planlarını gösterse de saldırılarının yakın zamanda sona ereceğine işaret etmiyor.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Dış Politika Danışmanı Ophir Falk, Reuters’a yaptığı açıklamada, planın çok detaylı olduğunu ve Hamas sonrası için üç katlı bir sürece dayandığını söyledi.



İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı Haberi Görüntüle Tampon bölgenin askerden arındırma sürecinin bir parçası olabileceğini de belirtti. Üst düzey İsrailli bir güvenlik yetkilisi de, olası bir tampon bölgeyi güvenlik önemli olarak nitelendirdi. Amacın da "militanların İsrail'e sızmasını önlemek" olduğunu belirtti. Olası bir tampon bölgenin derinliği bilinmiyor.



Reuters haber ajansına göre planın iletildiği ülkeler yorum yapmadı. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri, istikrara ve bir Filistin devletine ulaşmak için ilgili tüm tarafların üzerinde mutabakata vardığı savaş sonrası düzenlemeleri destekleyeceğini bildirdi.

Mossad, Hamas'a suikast planlıyor! Haberi Görüntüle İsrail devlet televizyonu KAN'da da benzer bir haber dikkat çekti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmede konunun gündeme geldiği belirtildi.



Habere göre Netanyahu, Blinken'a, İsrail'in "savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğini kontrol altına alacağını ve Gazze'de derin bir tampon bölge kuracağını" iletti.



Netanyahu'nun, bu planın İsrail savaş kabinesinde de kabul gördüğünü aktardığı bildirildi.