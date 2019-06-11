Rusya'da bir sosyal medya fenomeni, tren üstünde fotoğraf çektirmek isterken akıma kapılarak öldü.

Leningrad Oblastı'na bağlı Gatçina şehrinde Alina isimli 21 yaşındaki genç kız trenin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmek istedi.

Gizlice bir trenin üzerine çıkan genç kız önce vagonun üstüne uzandı. Genç kıza her zaman birlikte fotoğraflar çektiği arkadaşı eşlik etti. Vagonun üzerine yatan genç kız trenin hareket etmesinden bir süre sonra ayağa kalktı.



DÜŞMEMEK İÇİN ELEKTRİK KABLOLARINA TUTUNDU

Bu sırada tren makas değiştirince sarsılan genç kız, düşmemek için elektrik kablolarına tutununca akıma kapıldı. Olayın fark edilmesiyle tren durduruldu. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha önce de Rusya'da birçok yüksek binaya ve çatılara çıkarak fotoğraf çektiren Alina, bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak fenomen haline gelmişti.