Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız polisi, oyuncu Gerard Depardieu'yu cinsel saldırı vakalarına ilişkin ifade vermeye çağırmasının ardından gözaltına aldı.

Bir polis kaynağına göre, Depardieu için sorguya alınma amacıyla bir gözaltı süreci de değerlendiriliyor.



Kaynak, polisin Depardieu'yu iki kadının iddiaları üzerine sorgulayacağını belirtti.

İddialarından biri 2014'te bir film setinde, diğeri ise 2021'de başka bir çekimde gerçekleştiği belirtildi. Bu bilgiler, BFMTV televizyon kanalının raporunda da teyit edildi.

"Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı" (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, 13 kadın tarafından cinsel saldırı iddiasıyla suçlanmıştı.

En son ocak ayında İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.



Depardieu ilk kez 2020 yılında oyuncu Charlotte Arnould tarafından tecavüzle suçlanmıştı.

Paris Savcılığı "zaman aşımı" nedeniyle Fransız oyuncu Helene Darras'ın 2007 yılında oyuncunun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylediği davayı ise düşürdü.

Darras'ın şikayetinin zaman aşımına uğradığı belirtilmişti.