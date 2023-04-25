Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? (DV 2023 Green Card başvuru sonuçları)

2023-2024 Green Card başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 8 Ekim'de tamamlanan Green Card başvurularının ardından gözler ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Yayımlanan takvim doğrultusunda Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2023-2024 Green Card çekilişi başvuruları 5 Ekim-8 Kasım 2022 tarihlerinde sona erdi.



Buna göre; Green Card başvuru sonuçları bu yıl 6 Mayıs 2023 Cumartesi tarihinde açıklanacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.



Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.



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