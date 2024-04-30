Green Card sonuçları tarihi: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 yılında Green Card başvuruları 4 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'da sona ermişti. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman sonuçlanacağı araştırılıyor. İşte, Green Card sonuçlarının ilan edileceği tarih...



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.



DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.



GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI



• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.



• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.



• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.



• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.



• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.



• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.



• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.



• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.



• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.