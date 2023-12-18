Günde 3 bin yeni vaka: Obezitenin İngiltere'ye maliyeti 100 milyar sterlin

İngiltere'de yayınlanan son NHS verilerine göre, 2022 ve 2023 yıllarında günde 3 bine ulaşan başvuru sayılarıyla obezitenin etken olduğu 1.2 milyon vaka kaydedildi. Bu sayılar 2016 ve 2017 yıllarında 617 bin olarak kaydedildi.



Kaydedilen 1.2 milyon vakanın 9 bin tanesinde obezite ana neden olarak belirlendi. Bu vakalarda yüz binlerce insan obezite nedeniyle hastanede yatılı tedavi görmek zorunda kaldı.



Son iki yılda 16 yaşının altında 8 bin 300 çocuk obezite yüzünden hastaneye başvururken 2016-2017 yıllarında bu sayı 4 bin 62 olarak kaydedildi.



Daha yoksul bölgelerde yaşayanların obeziteyle ilgili sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırılma ihtimali zengin bölgelerdekilere göre iki kat daha fazla.

YOKSULLARDA OBEZİTE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR



İngiltere'nin en yoksul 10 bölgesinde, 100 bin kişide 3 bin 400 kişi obezite nedeniyle hastaneye başvurdu. Bu sayı, en zengin 10 bölgesindeki obezite vakaları sayısı olan bin 430'dan 2 kat daha fazla.



Bu yeni veriler, İngiltere'deki obezite krizinin artık ülkeye yılda yaklaşık 100 milyar sterline mal olduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi.



İngiliz hükümeti abur cubur belasıyla da sigara bağımlılığı gibi mücadele etme çağrılarında bulunuyor.



Şimdiye kadar obezite sorununun İngiltere'ye 60 milyar sterline mal olduğu düşünülüyordu.



Bu rakam, obez olmanın zincirleme etkilerinin yanı sıra hastalık ve erken ölümler nedeniyle işten izin alınmasından kaynaklanan kazanç kaybı gibi ikincil maliyetleri de içeriyor.