Çocuklarda obezite alarmı: Türkiye Avrupa ikincisi
Obezite, bir salgın gibi hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle de fazla paketli gıda tüketen çocuklar en büyük risk grubunda. Öyle ki Türkiye'de çocuklarda obezite oranı yüzde 7. Bu veri ile Türkiye, çocuk obezite rahatsızlığında Avrupa ikincisi. Uzmanlar obezitenin neden olduğu hastalıklara karşı uyarıyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Savaş Daldal)
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