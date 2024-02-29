Güney Kore’de göreve dönmeyen doktorlara yasal işlem

KISA MESAJLA GÖREVE GERİ ÇAĞIRDILAR



Güney Kore hükümeti, daha önce kısa mesaj yoluyla gönderilen emir ile doktorları göreve çağırmış ancak binlerce doktor telefonlarını kapatarak işe dönüş emrinin kendilerine ulaşmasını engellemişti.



Güney Kore Sağlık Bakanı Cho Kyoo-hong ise yaptığı açıklamada, “Yasadışı toplu eylemlere yasalar çerçevesinde karşılık vermeye devam edeceğiz. İş yerlerini terk eden stajyer doktorları perşembe gününe kadar görevlerine geri dönmeye çağırıyoruz. Eğer dönerlerse önceki eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.



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Cho, mart ayına kadar göreve dönmeyen doktorların lisanslarının askıya alınacağını ve haklarında yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı.



İşe dönmeyen doktorların haklarında görevi ihmal suçlamasıyla iddianame hazırlanması durumunda tutuklanabileceği kamuoyuna yansımıştı.



Eğitim hastanelerinde görevli stajyer doktorlar, 20 Şubat'ta greve başlamıştı. Krize neden olan grev nedeniyle rutin sağlık hizmetleri aksarken, ameliyat gibi ciddi medikal operasyonların da yapılamadığı açıklanmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin