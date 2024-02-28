Güney Kore'de doğurganlık oranı  rekor seviyede düştü

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip olan ve bu eğilimi tersine çevirmek için 2006 yılından bu yana milyarlarca dolar harcayan Güney Kore'de kadın başına ortalama doğum sayısı 0,72'ye düştü.
Güney Kore'de demografi krizi devam ediyor. Aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaya ikna etmek için tasarlanan milyarlarca dolarlık hükümet politikalarına rağmen doğum oranları tersine işledi.
Halihazırda dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülke, 2023 yılında yeni bir rekorla daha düşük seviyeye geriledi.
Güney Kore'nin nüfusunun üst üste dördüncü kez azaldığına dair raporlar açıklandı.
ASYA'DA NÜFUS KRİZİ
Veriler, komşu ülke Japonya'nın ikinci dünya savaşından bu yana en düşük evlilik sayısıyla birlikte nüfusunda rekor bir düşüş bildirmesinden kısa bir süre sonra geldi.
Hükümete bağlı bir kuruluş olan Statistics Korea'nın ön verilerine göre, Güney Koreli bir kadının yaşamı boyunca sahip olduğu ortalama çocuk sayısı 2022'de 0,78 iken, yaklaşık %8'lik bir düşüşle 0,72'ye geriledi.
Bu oran, ülkenin 51 milyonluk mevcut nüfusunu korumak için ihtiyaç duyduğu ortalama 2,1 çocuk sayısının oldukça altında.
GÜNEY KORE'NİN NÜFUS ARTIŞ POLİTİKALARI
Hükümet 2006 yılından bu yana çiftleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek bebek bakıcılığı hizmetleri ve kısırlık tedavisine destek gibi programlara 360 milyon wondan (270 milyar dolar) fazla yatırım yaptı.
Muhafazakar başkan Yoon Suk Yeol liderliğindeki mevcut yönetim, düşen doğum oranını tersine çevirmeyi ulusal bir öncelik haline getirmiş ve Aralık ayında bu durumun üstesinden gelmek için "olağanüstü önlemler" alma sözü vermişti.
Ancak ülkedeki çocuk yetiştirme maliyetlerinin yüksekliği, emlak fiyatlarının hızlı artışı, iyi maaşlı işlerin eksikliğini ve ülkenin acımasız eğitim sistemi teşviklere rağmen, daha büyük ailelere sahip olmanın önündeki engeller olarak gösteriliyor ve çiftleri ikna etmekte başarısız oluyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Nüfus
- Güney Kore