Güney Kore'de doğurganlık oranı  rekor seviyede düştü

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip olan ve bu eğilimi tersine çevirmek için 2006 yılından bu yana milyarlarca dolar harcayan Güney Kore'de kadın başına ortalama doğum sayısı 0,72'ye düştü.



Güney Kore'de demografi krizi devam ediyor. Aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaya ikna etmek için tasarlanan milyarlarca dolarlık hükümet politikalarına rağmen doğum oranları tersine işledi.

Halihazırda dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülke, 2023 yılında yeni bir rekorla daha düşük seviyeye geriledi.



Güney Kore'nin nüfusunun üst üste dördüncü kez azaldığına dair raporlar açıklandı.

ASYA'DA NÜFUS KRİZİ

Veriler, komşu ülke Japonya'nın ikinci dünya savaşından bu yana en düşük evlilik sayısıyla birlikte nüfusunda rekor bir düşüş bildirmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Hükümete bağlı bir kuruluş olan Statistics Korea'nın ön verilerine göre, Güney Koreli bir kadının yaşamı boyunca sahip olduğu ortalama çocuk sayısı 2022'de 0,78 iken, yaklaşık %8'lik bir düşüşle 0,72'ye geriledi.

Bu oran, ülkenin 51 milyonluk mevcut nüfusunu korumak için ihtiyaç duyduğu ortalama 2,1 çocuk sayısının oldukça altında.