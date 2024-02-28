Çin'de yeni evlenenlere piyango bileti verilecek

Çin'in nüfusu 2023'te üst üste ikinci kez düşerken, doğumlar 2016'dakinin yaklaşık yarısına geriledi. Evlilikler ise 2022'de rekor bir düşüş yaşadı.



Çin evli olmayan annelere çocuk yetiştirme yardımında bulunmuyor. Bu nedenle evlilik oranları doğum oranlarıyla yakından bağlantılı. Bunun sonucu olarak Çin'in nüfusu 2023'te üst üste ikinci kez düştü.



Xian kenti yetkilileri, 1 Mart'tan itibaren evlilik cüzdanı sunan herhangi bir çifte "çifte sürpriz" olarak bir piyango bileti sözü verdi.



Şehrin sivil işler bürosu bu hafta resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bu sadece evlilik cüzdanını aldıktan sonra mutlu bir yaşamın başlangıcı değil, aynı zamanda küçük bir hediye alma olasılığı da artıyor" ifadeleri kullanıldı.



Kampanyanın 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin