Çin'de yeni evlenenlere piyango bileti verilecek

Çin'in Xian kentindeki yetkililer, doğum oranlarının düşmesi nedeniyle evlilik cüzdanı sunan yeni evli çiftlere ödül olarak piyango bileti verecek. Yetkililer bu biletlere 700 bin yuan yani neredeyse 97 bin dolar harcayacak.

Çin'de yeni evlenenlere piyango bileti verilecek

'in nüfusu 2023'te üst üste ikinci kez düşerken, doğumlar 2016'dakinin yaklaşık yarısına geriledi. Evlilikler ise 2022'de rekor bir düşüş yaşadı.

Çin evli olmayan annelere çocuk yetiştirme yardımında bulunmuyor. Bu nedenle evlilik oranları oranlarıyla yakından bağlantılı. Bunun sonucu olarak Çin'in nüfusu 2023'te üst üste ikinci kez düştü.

Xian kenti yetkilileri, 1 Mart'tan itibaren evlilik cüzdanı sunan herhangi bir çifte "çifte sürpriz" olarak bir piyango bileti sözü verdi.

Şehrin sivil işler bürosu bu hafta resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bu sadece evlilik cüzdanını aldıktan sonra mutlu bir yaşamın başlangıcı değil, aynı zamanda küçük bir hediye alma olasılığı da artıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kampanyanın 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi.

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