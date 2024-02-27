Güney Kore'de doktor grevi: Hemşirelerin yetki alanı genişliyor

Güney Kore hükümeti, bugün hemşirelere yeni yetkiler ve yasal korumalar tanıdığını açıkladı.



Sağlık Bakan Yardımcısı Park Min-soo, artık hemşirelerin daha önce sadece doktorların yapabildiği bazı tıbbi prosedürleri gerçekleştirmesine izin verileceğini ve yeni çalışma kapsamlarıyla bağlantılı olası davalara karşı dokunulmazlık sağlanacağını söyledi.



Park, "Bu program, intörn doktorların grevlerinin yarattığı tıbbi boşluğu dolduran hemşireleri yasal olarak koruyacak" ifadelerini kullandı.



Hükümet, grev nedeniyle hemşirelerin "iş yükünü sırtlandığı" bir dönemde, hangi tıbbi tedavilerin hangi personel tarafından gerçekleştirilebileceğine ilişkin bazı "gri alanlar" bulunduğundan hemşirelerin korunması gerektiğini söyledi.



Her hastanenin yönetimi, hemşirelerin hangi görevleri yerine getirebileceklerine karar vermek için onlarla koordine şekilde çalışacak.

Güney Kore grevdeki doktorlara ay sonuna kadar süre verdi Haberi Görüntüle HASTANE BULUNMADI, HASTA AMBULANSTA ÖLDÜ



Grevdeki intörn doktorların yol açtığı hastane kaosunun ikinci haftasına girmesiyle bir hastanın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Hükümet bugün yaptığı açıklamada, bir hastanın hastane bulmakta zorlandıktan sonra ambulansta kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine soruşturma başlatacağını söyledi.



JoongAng Ilbo gazetesinin haberine göre, acil servisler yedi farklı hastaneyle iletişime geçti ancak "doktor olmadığı söylendi".



Binlerce intörn doktorun hükümetin hızla yaşlanan toplum karşısında tıp fakülteleri kontenjanlarını artırma planlarını protesto etmek için çalışmayı bırakmasının ardından büyük hastaneler hizmet sunmakta zorlanıyor.

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Toplu iş bırakma, aynı zamanda kanser hastalarına yönelik ameliyatların ve hamile kadınlara yönelik sezaryen ameliyatlarının da iptal edilmesine yol açtı.



Hükümet, bunun sonucunda halk sağlığı uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı.



Doktorların Güney Kore yasalarına göre grev yapmaları yasak, ancak sağlık görevlileri hükümetin planına şiddetli muhalefetlerini göstermek için çalışmayı bırakmaktan başka seçeneklerinin olmadığını açıkladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin