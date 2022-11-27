Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü

Güney Kore'nin Yangyang bölgesinde olası orman yangınlarını tespit etmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü alanda yangın çıktı.

Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü

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Yonhap ajansının haberine göre, Sikorsky tipi helikopter ülkenin doğusundaki Yangyang'da muhtemel orman yangınlarını tespit için havalandı.

, yerel saatle 10.50 sularında bölgedeki bir Budist tapınağı yakınlarındaki yüksek alana düştü.

Kazada parçalara ayrılan helikopterde çıkan , olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, kaza yerinde 5 ceset bulduklarını, bunlardan ikisinin helikopterin pilotu ve teknisyenine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

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