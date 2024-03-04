Güney Koreliler ilk pandaları Fu Bao'ya veda ediyor

Fu Bao, Güney Kore'de doğan ilk panda yavrusuydu. Yakında doğduğu yerden ayrılıp anavatanı Çin'e gidecek.



"Güney Kore'nin en ünlü siması" olarak nitelenen pandaya veda etmek için, ülkenin en büyük tema parkına ziyaretçi akını yaşandı.



3 buçuk yaşında olan Fu Bao'nın Ailesi Çin'den kiralanmıştı. Kendisi de 2020'de Güney Kore'de dünyaya geldi.



Sevimli pandaya doğduğu günden bu yana ilgi yoğundu.



Öyle ki panda ailesinin yaşadığı parka ev sahipliği yapan Yongin kentinde, Fu Bao'ya "fahri vatandaşlık" bile verildi.



Ancak bu misafirliğin sonu geldi. Onu son kez görmek isteyenler, 3 bin 300 metrekarelik panda yaşam alanına ev sahipliği yapan parka akın etti.



Ziyaretçiler, pandayı birkaç dakika görebilmek için saatlerce kuyruk bekledi.