Güney Koreliler ilk pandaları Fu Bao'ya veda ediyor

Güney Koreliler ülkede doğan ilk pandaya veda hazırlığındalar.  Anlaşma gereği Çin'e gönderilecek pandaya  veda öncesi panda parkına büyük bir ziyaretçi akını yaşandı. Güney Koreliler pandayı görmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Güney Koreliler ilk pandaları Fu Bao'ya veda ediyor

Fu Bao, 'de doğan ilk panda yavrusuydu. Yakında doğduğu yerden ayrılıp anavatanı 'e gidecek.

"Güney Kore'nin en ünlü siması" olarak nitelenen pandaya veda etmek için, ülkenin en büyük tema parkına ziyaretçi akını yaşandı.

3 buçuk yaşında olan Fu Bao'nın Ailesi Çin'den kiralanmıştı. Kendisi de 2020'de Güney Kore'de dünyaya geldi.

Sevimli pandaya doğduğu günden bu yana ilgi yoğundu.

Öyle ki panda ailesinin yaşadığı parka ev sahipliği yapan Yongin kentinde, Fu Bao'ya "fahri vatandaşlık" bile verildi.

Ancak bu misafirliğin sonu geldi. Onu son kez görmek isteyenler, 3 bin 300 metrekarelik panda yaşam alanına ev sahipliği yapan parka akın etti.

Ziyaretçiler, pandayı birkaç dakika görebilmek için saatlerce kuyruk bekledi.

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PANKARTLARLA VEDA ETTİLER 

Fu Bao'nun ayrılığı, Güney Korelilerde üzüntü yarattı. Panda için  veda pankartları asıldı.

Panda temalı ürünlerin popülaritesi de arttı.

Fu Bao'nun fotoğraf albümü, piyasaya sürülmesinin ardından Güney Kore'de en çok satanlar listesinin başında yer aldı.

Fu Bao, bir aylık karantinanın ardından 3 Nisan'da Çin'e gönderilecek.

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