Gürcistan'da helikopter kazası: 8 ölü

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi.



Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4’ü mürettebat, 2’si arama kurtarma görevlisi ve 2’si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;



"Gürcistan’ın Gudauri bölgesinde bugün (29 Temmuz) acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik.



Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz."