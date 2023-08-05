Gürcistan’da toprak kayması: Ölü sayısı 17'ye yükseldi

Gürcistan’ın Şovi kasabasında etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında can kaybı 17’ye yükseldi.

Gürcistan’da toprak kayması: Ölü sayısı 17'ye yükseldi

Racha bölgesinde bulunan dağlık tatil beldesi Şovi’de etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Servisi Başkanı Temur Mgebrishvili, nedeniyle 17 kişinin öldüğünü açıklayarak 18 kişiden hala haber alınamadığını söyledi.

Gürcistan’da toprak kayması: Ölü sayısı 17'ye yükseldi - 1

Yetkililer ise ölenlerden yalnızca 7 kişinin kimliğini tespit edebildiklerini ve hayatını kaybeden diğer kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için DNA testi yapılacağını açıkladı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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