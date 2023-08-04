Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de heyelan: 11 ölü

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ



Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıkladı.



Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.



Şovi'de dün meydana gelen heyelan nedeni ile bölgeye ulaşım yolları ve köprüler hasar görmüştü ve telefon bağlantıları kesilmişti.



Arama kurtarma ekipleri bölgeye sadece helikopterlerle ulaşabiliyor.

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