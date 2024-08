Hakan Fidan: İsrail'in soykırım davasına müdahil olmak için dosyalarımızı çarşamba günü mahkemeye sunacağız

"İSRAİL ATEŞKESİN BAŞMÜZAKERECİSİNİ KALLEŞÇE ÖLDÜRDÜ" " Mısır 'ın Katarl'a yürüttüğü ateşkes çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Biz de her türlü desteği vermekten çekinmedik" diyen Bakan Fidan, şunları ekledi: "Filistinliler görüşmede yapıcı olurken, oyunbozanlık yapan taraf İsrail olmuştur. İsmail Haniye suikastı bunun göstergesidir. İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini kalleşçe suikastla öldürmüştür. Saldırıyı bir kez daha lanetliyorum." Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netantyahu'nun barış istemediğini, tüm bölgeyi ateşe vermek istediğini söyledi ve "İsrail şiddet ve yayılmacılık peşinde koşuyor. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler baş suçludur" diye ekledi. "SAVAŞ SUÇLULARI PARLAMENTODA DEĞİL SANIK SANDALYESİNDE OLMALI" "Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'nun ABD'de konuşma yaptığını gördük" diyen Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı: "Savaş suçlularının oturması gereken yer parlamento değil sanık sandalyesi olmalıdır. İsrail bombalarla öldüremediği Gazzelileri aç ve susuz bırakıyor." Türkiye'nin Gazze'ye 56 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığına işaret eden Fidan, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Daha önce İsrail'in yargılandığı soykırım davasının müdahili olacağımızı açıklamıştık. Çarşamba günü başvuru dosyamızı mahkemeye teslim ediyoruz." Bölgenin artık daha fazla İsrail provakasyonunu kaldıracak durumda olmadığını söyleyen Fidan şunları söyledi. "İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü ABD'nin arkadan süpürmeye çalışması, hafifletmeye çalışması kabul edilebilir olmaktan çıkmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı."

"FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK ALÇAKÇA SALDIRILARA KARŞI ŞU AN ADIM ATILMALI"



Mısırlı Bakan Abdulati ise konuşmasının başında ikili ilişkilere değindi.



"Görüşmede Türk özel sektörünün Mısır sunduğu teşviklerden istifade etmesi gerektiğini ifade ettik" diyen Abdulati, "Türk turistlerin Mısır'a, Mısırlıların Türkiye'ye gidişini artırmak da amacımız" dedi.



Mısır ve Türkiye'nin, bölge üzerindeki etkisinin uzun yıllara sahip olduğunu ve her iki ülkenin de bölgede güvenlik ve istikrarı öncelediğini söyleyen Abdulati, "Bugünkü sınamalar iki ülkenin ortak çaba harcamasını zorunlu hale getirdi. Amaç tüm bölge halklarının esenlik içinde yaşamasını temin etmektir" ifadelerini kullandı.



Fidan'la görüşmede, "Gazzedeki vahim olaylara" değindiklerini, Libya, Sudan, Yemen ve Kızıldeniz bölgesindeki gelişmelerden bahsettiklerini belirten Abdulati, terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını kaydetti.



"KATAR VE ABD İLE ATEŞKES İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ"



Mısırlı bakan, "Bölgede gerilimi artırma çabalarını görüyoruz ve bunları ortak şekilde kınadık. Gazze'de sivil halk ayrım gözetmeksizin hedef alınmakta. Katar'daki kardeşlerimiz ve ABD'deki dostlarımızla ateşkes için çaba sarfediyoruz. Batı Şeria'da da durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Yerleşimciler durumu vahim hale getiriyor" dedi.



Toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmekten vazgeçmesi ve özellikle başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdiklerini dile getiren Abdulati, "Filistin halkına yönelik alçakça saldırıların sona ermesi için şu an adım atılması gerekir" diye konuştu.



Öte yandan Libya'da da güvenlik ve istikrarın gerçekleşmesini istediklerini, Libyalıların kendi kararlarını vermesi gerektiğinden bahsettiklerini bildirdi.



"SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE DESTEK VERİYORUZ"



Abdulati, Suriye ve bölgenin güvenliği için adımlar atılması gerektiğini, terör tehdidinin bertaraf edilmesi adına ilişkilerin önemine değindiklerini de söyledi.



Bakan Abdulati, "Mısır, Suriye krizinin kapsamlı çözümüne destek vermektedir" dedi.